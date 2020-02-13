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Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde, banyoyu ısıtmak için mangal kömürü yakan çift, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:04Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü
'ın ilçesinde, banyoyu ısıtmak için mangal kömürü yakan çift, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Başlamış Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve eşi Beyhan Üzer'den (60) alamayan yakınları, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu.
Haber verilen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, karı kocanın banyoyu ısıtmak için yaktıkları mangaldan yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.
Üzer çiftçinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.

Erzin, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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