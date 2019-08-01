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Bar kapısında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, V.İ. bar çıkışı tartıştığı Serdar Tut'u (32) bıçaklayarak öldürdü.

01.08.2019 15:07 Bar kapısında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
ORDU'nun Altınordu ilçesinde, V.İ. bar çıkışı tartıştığı Serdar Tut'u (32) bıçaklayarak öldürdü. Tut'un beraberinde bulunan 2 arkadaşını da yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, dün gece Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. İddiaya Serdar Tut, arkadaşları B.G. ve S.E. ile birlikte çıktığı barın önünde henüz bilinmeyen nedenle V.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü.
Bu sırada V.İ. cebinden çıkardığı bıçakla Serdar Tut ile B.G. ve S.E.'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Serdar Tut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Polis V.İ.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Altınordu, Ordu, Tut, Güncel

Kaynak: DHA

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