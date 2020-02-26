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Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama

Samsun'da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

26.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:20Bar önündeki silahla yaralamaya tutuklama
'da bir barın önüne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi bacaklarından yaraladığı iddia edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden tabancayla düzenlenen silahlı saldırıda T.C. (48) bacaklarından yaralandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.T.'yi (35) yakalayarak gözaltına aldı. Poliste sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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