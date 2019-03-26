Bar Refaeli, Dosso Dossi İçin Antalya'ya Geliyor

Kaynak: DHA

DÜNYACA ünlü markaların defilelerinde podyuma çıkan İsrailli top model Bar Refaeli, haziran ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show'da baş manken olarak podyuma çıkacak.Adriana Lima, Kendall Jenner, Izabel Goulart, Isabeli Fontana ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin podyuma çıktığı Dosso Dossi Fashion Show, 'melek' serisine devam ediyor. 12 Haziran'da Antalya Expo Center'da gerçekleşecek Dosso Dossi Fashion Show'un yıldızı 34 yaşındaki ünlü top model Bar Refaeli olacak. Etkinlik kapsamında podyuma baş manken olarak çıkacak Bar Refaeli'ye 100 manken eşlik edecek. Özel hazırlanacak podyumda dört kıyafet sergilemesi planlanan Bar Rafaeli, aynı gece düzenlenecek partiye de katılacak.İki çocuk annesi top model, Pilpel, Castro ve Victoria's Secret gibi ünlü markaların etkinlikleriyle ve aktör Leonardo Di Caprio ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalmıştı. 1,75 boyundaki Bar Refaeli, geçen yıl ise ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı farkındalık yaratmak için çarşaf giyerek reklam filminde oynamıştı.- Antalya