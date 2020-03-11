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Baraj 1. Bölüm 2. Fragmanı

#Baraj #FOXBaraj Salı 20.00'de FOX'ta başlıyor!

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
#Baraj #FOX
Baraj Salı 20.00'de FOX'ta başlıyor!
Genel Hikaye:
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır... Baraj 1. Bölüm 2. Fragmanı

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Tarık Akan, TV

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