Baraj 1. Bölüm 2. Tanıtımı
Baraj İlk Bölümüyle 17 Mart Salı Akşamı 20.00'de Fox'ta!
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:46
Baraj İlk Bölümüyle 17 Mart Salı Akşamı 20.00'de Fox 'ta!
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...
Oyuncular:
Feyyaz Duman
Biran Damla Yılmaz
Burak Yörük
ve
Sumru Yavrucuk
Iman Casablanca
Sait Genay
Tuna Orhan
Baraj YouTube Kanalına Abone Olmak için: https://bit.ly/2vN0Mu4
Med Yapım Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/ZFpCky
Medyapım ailesine katılmak için: https://bit.ly/36TrFcw
#Baraj #Medyapım #BarajDizisi
1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...
Oyuncular:
Feyyaz Duman
Biran Damla Yılmaz
Burak Yörük
ve
Sumru Yavrucuk
Iman Casablanca
Sait Genay
Tuna Orhan
Baraj YouTube Kanalına Abone Olmak için: https://bit.ly/2vN0Mu4
Med Yapım Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/ZFpCky
Medyapım ailesine katılmak için: https://bit.ly/36TrFcw
#Baraj #Medyapım #BarajDizisi
Kaynak: DailyMotion.com
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