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Baraj 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Baraj dizisi oyuncuları, konusu

Baraj 2. bölüm fragmanı yayımlandı. Salı akşamı ilk bölümü ile izleyicinin karşısına çıkan Baraj dizisi; yaşadıklarının izini yüzünde taşıyan Nazım'ın, reddedilme korkusuyla, aşık olduğu kadın karşısına çıkamamasıyla başlar. Baraj dizisi oyuncuları, konusu haberimizde.

18.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:29

Baraj dizisi, Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman'ın başrollerinde yer aldığı, Baraj filminden uyarlanan dizidir. İmkansız gibi görünen ancak yine de ondan vazgeçmeyen Nazım'ı ve göründüğü gibi bir hayata sahip olmayan Nehir'i temele alıyor. Baraj 1. bölümün ardından 2. yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Baraj 1. bölüm full izle...

BARAJ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Nehir ile internette konuşmasına devam eden Nazım, ısrarla onu görmek isteyen aşık olduğu kadına, kendi yerine Tarık'ın fotoğrafını gönderir. En başta yalanla başlayan bu ilişkide Nazım ilk günden acı çekmeye başlamıştır.

Yüzündeki yara nedeniyle kendini saklayan Nazım, şehir hayatının haylaz çocuğu Tarık'ın özgüvenine inanarak onu Nehir karşısına çıkması için ikna eder. Tarık, istemese de bu oyuna başlar fakat Nehir, hayal ettiğinden de güzel bir kadındır.

BARAJ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım, geçmişinde yaşadığı bir olaydan dolayı yüzünün yarısı ciddi derece yaralanmış içine kapanık biridir. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınır. Bir internet sitesinden yüzünü hiç görmediği Nehir ile tanışıp, konuşmaya başlar. Onunla yazışmak yalnızlığını unutturmuştur.

Bir gün Nehir kendi fotoğrafını Nazım'a gönderir. Nehir, genç ve çok güzel bir kadındır. Nazım, yüzündeki yaradan dolayı kendi fotoğrafını göndermeye çekinir. Ama Nehir ısrarcıdır. Nazım onunla yazışmayı ve hissettirdiklerini kaybetmek istemez. Anlık bir kararla İstanbul'un gösterişli hayatından baraj inşaatına sürgün gönderilmiş yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın fotoğrafını gönderir. İşler bu andan itibaren karışır. Nehir ile Tarık git gide Nazım'ın gözleri önünde yakınlaşır. Ancak Nehir kimsenin düşündüğü gibi biri değildir...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

FOX ekranlarının yeni dizisi, Baraj filminden uyarlandı. Başrollerde Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman bulunuyor. İşte oyuncu kadrosu:

Biran Damla Yılmaz (Aysel)

Feyyaz Duman (Nazım)

Burak Yörük (Kadir)

Sumru Yavrucuk (Zerrin)

Tuna Orhan (Ekrem)

Sait Genay (Orhan)

Mesut Yılmaz (İsmet)

İhsan İlhan (Yaşar)

İman Casablanca (Ümran)

Batuhan Yüzgüleç (İbrahim)

Şamil Kafkas (Halil)

Baraj 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Baraj dizisi oyuncuları, konusu
Etiketler : Gündem, Magazin, Güncel

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