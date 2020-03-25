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Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

Fox TV'de yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, Instagram'dan bornozlu pozunu paylaştı. Güzel oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

25.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:42

Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veriyor.

REYTİNGLERİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Dizide gösterdiği başarılı performansı ile göz dolduran Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile güzel gelen reytinglerin keyfini yaşadığını gösterdi. Baraj dizisinde Feyyaz Duman, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk ile başrolü paylaşan oyuncu, hem Baraj dizisinin reytinglerde üst sıralarda yer alması hem de takipçi sayısının 2 milyona ulaşması nedeniyle takipçilerine teşekkür etti.

"SÜPERSİNİZ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bornozlu seksi pozuyla takipçilerini adeta mest eden Yılmaz, binlerce beğeni ve iltifat içerikli çok sayıda yorum aldı. Oyuncu, "Güne hem 2 milyon hem de güzel reytinglerle uyanmak!! Süpersiniz, teşekkür ederiz" diye yazdı.

Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz’dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Etiketler: Fox, TV, Magazin

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Güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür

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