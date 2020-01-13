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Baraj göletinde erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

13.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:25Baraj göletinde erkek cesedi bulundu
'da Atatürk Barajı göletinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçesine bağlı Bostancı köyünde Atatürk Barajı göletinde bir erkek cesedi olduğunu gören köylüler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, suda bulunan erkek cesedini çıkardı. Cesedin köyde ikamet eden epilepsi hastası Demir Dede'ye (86) ait olduğu anlaşıldı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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