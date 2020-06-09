Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

09.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:09
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan baraj göletinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Andırın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce göletten numuneler alınarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderildi.
Mahalle sakini Fikret Öksüz, gazetecilere, balık ölümlerinin bir haftadan bu yana devam ettiğini söyledi. Öksüz, "Daha önce su devamlı azalıyordu ama böyle ölüm görülmüyordu. Durumu yetkililere bildirdik. Gelip, incelediler." dedi. Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Andırın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:15: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye edildi - Haber 22:13: Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi - Haber 22:13: Kocaeli'de evden hırsızlığa 3 tutuklama - Haber 22:13: New York'ta protestocuya şiddet uygulayan polise 4 ayrı suçlama - Haber 22:11: Drift yapan kadına sosyal medyada beğeni yağdı - Haber 22:00: Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü - Haber 21:35: Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor - Spor 21:17: 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler