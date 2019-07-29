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Baraj göletine giren genç boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten biri boğuldu.

29.07.2019 19:04
Baraj göletine giren genç boğuldu
Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj göletine giren iki kardeşten biri boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Menzelet Barajı yakınında ailesiyle piknik yapan İsmail (20) ve kardeşi Ali Osman Pimik (10) serinlemek için gölete girdi.
İki çocuğunun gölette boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden baba Salih Pimik, oğlu Ali'yi kendi çabasıyla kurtardı.
Suda kaybolan İsmail Pimik'i arayan baba, sonuç alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
UMKE, AFAD, 112 Acil servis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekiplerince Pimik'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Dalgıç ekiplerce 5 saat süren çalışma sonucu İsmail Pimik'in cesedine ulaşıldı.
Sinir krizi geçiren Salih Pimik, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Pimik'in cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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