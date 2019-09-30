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Baraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası

Adana'da Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 22 yaşındaki kadının cesedi, sualtı polislerince kıyıdan 3 metre açıkta bulundu.

30.09.2019 03:34
Adana'da Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 22 yaşındaki kadının cesedi, sualtı polislerince kıyıdan 3 metre açıkta bulundu.
Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında genç bir kadının Seyhan Baraj Göleti'ne girdiği ve sudan çıkmadığı ihbarını alan polis ekipleri, göl kenarında isminin Hayriye Kara olduğu öğrenilen 22 yaşındaki kadının kimliğini ve elbiselerini buldu.
Yapılan fiziki arama sonuç vermeyince olay yerine Adana Sualtı Grup Amirliği ekipleri çağırıldı.
Olay yerine çağırılan sualtı polisi, genç kadının cesedini kıyıdan 3 metre açıkta bularak sudan çıkardı.
Yapılan ilk incelemelerin ardından Kara'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anında genç kadınla birlikte olduklarını ileri süren iki erkek şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu sırada kadının çalan cep telefonunu açmak zorunda kalan polis memuru, arayan Kara'nın annesine, kızının öldüğünü söyleyemedi. Polis memuru, telefonu bulduklarını belirterek, aileyi polis merkezine davet etti.
Baraj göletine giren genç kadının boğulduğu iddiası

Seyhan, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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