Baraj Gölü doldu, köy camisi sular altında kaldı
KARS - Kars
Barajı su tutmaya başlamasıyla birlikte uzun yıllar köylülerin kullandığı köy camisi sular altında kaldı. 2018 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Kars Barajı ile birlikte çevre köyler de boşaltıldı. Hızla dolan baraj gölün de bir çok ev sular altın kalarak kaybolurken, Susuz
Çamçavuş Köyü köy camisi de yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı.Boşaltılan Çamçavuş Köyü'nde sular altında kalan cami görenleri şaşırtırken, çok sayıda fotoğraf sanatçının da bölgeye giderek fotoğraf çektiği oraya çıktı.Kars'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çamçavuş Köyü cami havaların ısınmasıyla birlikte hızla eriyerek Kars Çayı
'na karışan suların da baraj gölünde toplanmasıyla birlikte tamamen sular altında kalarak kaybolacak.Kars Barajı'nın su tutmasıyla birlikte baraj gölü içerisinde kalan Boğaz Köy ve Çamçavuş Köyü yetkililer tarafından boşaltılmıştı. Boşaltılan köylerden birisi olan Çamçavuş Köyü'nde önce evler, adından cami sulara gömüldü. Caminin sular altında kalması ise kameralara yansıdı.
Kars, Genel
Kaynak: İHA