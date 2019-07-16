Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve okul ortaya çıktı

Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte sular altında kalan köy cami ve okulu, baraj kapağının açılmasıyla yeniden ortaya çıktı.

KAPAKLARIN AÇILMASIYLA ORTAYA ÇIKTI

2018 yılında yapımı tamamlanarak su tutmaya başlayan Kars Barajı ile birlikte Çamçavuş Köyü'de sular altında kalmıştı.

Uzun süre özellikle fotoğrafçıların ilgisini çeken köyde köy okulu ve cami de sular altında kaldı. Baraj kapağının açılarak suyun tahliye edilmesinin ardından köy okulu ve cami ile sular altında kalan bazı evlerde yeniden ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DURUYOR

Kars-Susuz yolunu kullanan vatandaşlar ise bölge de durarak fotoğraf çekiliyor. Kars Baraj Gölü'nün yeniden su tutmasıyla cami ve okulda tekrar sular altında kalacak.