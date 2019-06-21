21.06.2019 22:40
Haberler » Güncel » Haber

Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

Baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk boğuldu

AĞRI'da, Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.

AĞRI'da, Patnos Baraj Gölü'ne girerek balık tutmak isteyen Yunus Aydar (16), bataklığa saplanarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzungün köyü Halife Mezrası'nda meydana geldi. Mezrada oturan Recep (9) ile Yunus Aydar kardeşler Patnos Baraj Gölü'nde balık tutmaya gitti. Yunus, balık yakalamak için girdiği gölde, iddiaya göre bataklığa saplandı. Ağabeyinin suda çırpındığını gören Recep, mezraya giderek yardım çağırdı. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, gölün içinde Yunus'un hareketsiz halde yattığını gördü. Göle giren ekipler, Yunus'u çıkardı. Yapılan kontrolde Yunus Aydar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Aydar'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılıp, savcının incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.


- Ağrı
Kaynak: DHA
Patnos , Ağrı , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:45 "Organlarıyla umut olan öğrenci" mezuniyet gecesinde unutulmadı - İZMİR
01:45 Silivri'de konteyner yangını
01:42 Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşaat çalışmaları devam ediyor
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı
01:17 Silivri'de konteyner yangını