Baraj gölünde boğulan anne- baba ve oğulları toprağa verildi



KASTAMONU'daki Beyler Barajı gölünde boğulan Nihat (47) ve Behice Kadıncıoğlu (46) çifti ile oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu (22), Ankara'da toprağa verildi. Ailesini kaybeden Kübra Kadıncıoğlu (13), cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü.

Ankara'da yaşayan Nihat- Behice Kadıncıoğlu çifti, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere, çocukları Oğuzhan ve Kübra ile birlikte memleketleri Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gitti. Kadıncıoğlu ailesi, bayram ziyaretlerinin ardından dün akşam üzeri ilçedeki Beyler Barajı kenarına pikniğe gitti. Baraj kıyısında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek, suya düştü. Oğullarının suda çırpındığını gören anne- baba da kurtarmak için göle atladı. Aile, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, gölde yaptığı arama sonucu anne, baba ve oğullarının cansız bedenini buldu. Kadıncıoğlu ailesinin cenazeleri, ilçede yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi.

Nihat ve Behice çifti ile oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu, Ahmet Efendi Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına, olay sırasında yanlarında olduğu ailesini kaybeden Kübra Kadıncıoğlu da katıldı. Güçlükle ayakta duran Kadıncıoğlu'nu, yakınları teskin etti. Kübra Kadıncıoğlu, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.



Görüntü Dökümü:

-Cenaze töreninden görüntü

-Namazdan görüntü

-Kübra Kadıncıoğlu'nun görüntüsü

-Nihat ve Oğuzhan Kadıncıoğlu'nun fotoğrafı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Ebru KURT/ANKARA, -