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Baraj gölünde boğulma

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

16.08.2019 19:46
Baraj gölünde boğulma
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Orhan Barışan (21), ilçeye bağlı Atabey İskelesi mevkisinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.
Bir süre sonra Barışan'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Barışan'ın cesedi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarıldı.
Ceset olay yeri incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Baraj gölünde boğulma

Karakaya Baraj Gölü, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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