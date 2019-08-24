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Baraj gölünde boğulma

Adana'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.

24.08.2019 09:30
Baraj gölünde boğulma
Adana'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, polise, göle bir kişinin girdiği ancak gölden çıkmadığı ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından gölden bir erkek cesedi çıkardı.
İsminin Osman S. (25) olduğu belirlenen şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Baraj gölünde boğulma

Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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