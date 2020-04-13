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- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...

- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu Osmaniye'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde...

13.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:44
- Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu
Osmaniye 'de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2 arkadaşıyla balık tutmak için açıldıkları kayığın batması sonucu suya düşerek kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi bulunarak gölden çıkarıldı
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal Burak Ç. ve Ali B. isimli üç arkadaş, ilçeye bağlı Bahadırlı Köyünde Karatepe Aslantaş baraj gölüne balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık alabora olarak battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. kurtulurken Mustafa Sarıdal kayıkla birlikte suya battı. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan kendi imkanlarıyla çıkan ve boğulmaktan son anda kurtulan 2 genci ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın sudan çıkartılması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler istendi. Baraj gölüne gelen dalgıçlar aramalar sonucu 17 yaşındaki Mustafa Sarıdal'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan gencin cesedi ise Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan faciayla biten balık tutma macerasında üç arkadaşın da korona virüs tedbirleri kapsamında yaşlarının 20 yaş altında olduğu için sokağa çıkma yasağı kapsamında oldukları öğrenildi.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu- Osmaniye’de, Karatepe Aslantaş baraj gölünde 2...

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmaniye, Karatepe, 3. Sayfa
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