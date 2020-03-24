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Baraj gölünde kıyıya vuran balıkları çuvallarla topladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın suları çekilince balıklar kıyıya vurdu.

24.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:26
Baraj gölünde kıyıya vuran balıkları çuvallarla topladılar

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'nın suları çekilince balıklar kıyıya vurdu. Çevre mahalle sakinleri, çuvallarla balık topladı.

İnegöl ilçesinde elektrik üretiminin yapıldığı Boğazköy Barajı'nda kapaklar açılınca su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu. Çevre mahallelerde oturan vatandaşlar, can çekişen balıkları çuvallara koyup, evlerine götürdü. Baraj kıyısındaki kırsal Hamzabey Mahallesi'nin muhtarı Sadullah Arda, "Daha önceden de barajın suları çekilince aynı manzara olmuştu. Biz de balıkların suya ulaşmalarını sağlamak için belediyenin desteğiyle kanal açmıştık. Fakat yine aynı manzara oldu. Balıklar kıyıya vurdu diyebiliriz. Balıkların zehirlenmesi söz konusu değil. Sadece su seviyesi aniden düşünce bu manzara yaşanıyor. Vatandaşlar gelip çuvallarla topluyorlar" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Boğazköy barajı, İnegöl, Güncel

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