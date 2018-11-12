60 Yıl Önceki Mezarlar Ortaya Çıkınca, Mahalle Halkı Duaya Koştu

Adana'da, 60 yıl önce su tutulmaya başlanan Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, sular çekilince ortaya çıktı.

Seyhan Nehri üzerine inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı olarak tarımsal sulama için DSİ'ye ait sulama kanallarına su verilince göldeki su azaldı.

MEZARLIK ORTAYA ÇIKTI

Seyhan Baraj Gölü'nde su yaklaşık 2 metre çekildi. Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı da bu çekilme sonrasında ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlendi.

MAHALLE SAKİNLERİ DUA ETTİ

Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti. 'Drone' kamerayla havadan da görüntülenen mezarlık ilginç oluşturdu.

İşte o görüntüler;