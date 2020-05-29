Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret

Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaretARTVİN'in Borçka ilçesinde, 15 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı'nın suları altında kalan Karşıköy'den geriye, kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı.

29.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:23
Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret
ARTVİN'in Borçka ilçesinde, 15 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı'nın suları altında kalan Karşıköy'den geriye, kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minareye, baraj gölüne açıldıkları sandalla ulaşanlar, eski günleri yad edip, fotoğraf çekiyor. Köy halkı, göldeki minare ve cami bacasının olduğu alanın turizme kazandırılmasını istiyor.
Borçka'ya bağlı yaklaşık 700 haneli Karşıköy köyü, 2005 yılında inşa edilen Muratlı Barajı gölünün suları altında kaldı. Yaklaşık 2 bin kişi köyün yeni yerleşim yerine taşındı. Köyden geriye kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minare ile fabrika bacası, yerli- yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Sandalla baraj gölüne açılanlar, ulaştıkları minarede eski günleri yad edip, fotoğraf çekiyor. Köy halkı, göldeki minare ve cami bacasının olduğu alanın turizme kazandırılmasını istiyor.
'KAYIKLA MİNAREYE ULAŞIYORUZ'
Karşıköy Köyü Muhtarı Mehmet Kocaman, 15 yıl önce köylerinin baraj suları altında kaldığını ve yeni yerleşim yerine taşındıklarını söyledi. Eski köyden geriye sudaki minare ve bacanın kaldığını anlatan Kocaman, "Minarenin ve fabrika bacasının dışarıda kalması, çok ayrı bir görüntü oluşturdu. Bu minare sayesinde köyümüze çok sayıda ziyaretçi gelemeye başladı. Bu sayede köyümüzü tanıtma fırsatı da bulmuş oluyoruz. Aileleriyle gelen insanlar su içerisindeki minareyi kameraya alıp, hatıra fotoğrafı çekiyor. Yaz mevsiminde bu manzarayı görmek isteyenler turlarla buraya geliyor. Bu yılda koronavirüsten sonra yine ziyaretçileri ağırlayacağız. Bu alanın turizme kazandırılması için göl kıyısında düzenlemeler yapılmasını istiyoruz" dedi.
'TURİZME KAZANDIRILSIN'
Su altında kalan hatıralarını anımsamak için sık sık göle sandalla tur attıklarını aktaran Salim Yelkenci de "Baraj yapıldıktan sonra komşularımız buralardan göç etti. Kışın burada selam verecek adam kalmıyor, ama yazları daha kalabalık oluyor. Özellikle turistlerin geldiği zamanlarda çok canlılık oluyor. Ramazan aylarında hocamız su yüzeyinde kalan camimize geçiyor ve ezan okuyor. Eski günleri hatırlıyoruz, çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.
Baraj sularındaki minareyi görmeye çok sayıda ziyaretçi geldiğini belirten Erdal Yelkenci ise, "Bu gölün olduğu yerler dedelerimizin, babalarımızın doğup büyüdüğü yerler. Çocukken buralarda top oynardık. Okuduğumuz okullar, hastaneler, fabrikalar, gezip dolaştığımız sokaklar şimdi sular altında. Bizim tarihimiz hep orada. Şimdi ise geriye bir tek fabrika bacası ve minare kaldı. Burayı görmek için yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de geliyor. Burada yeşilin her tonunu görmek mümkün. Çok güzel bir doğası var" dedi. Baraj gölündeki minareye sandalla ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratlı, Borçka, Güncel, Haber

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