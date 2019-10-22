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Baraj gölüne düşen muhtarın cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de, Elazığ-Pertek feribotunda seyahat ederken Keban Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan köy muhtarı Doğan Elitaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

22.10.2019 15:32Baraj gölüne düşen muhtarın cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de, Elazığ- Pertek feribotunda seyahat ederken Keban Baraj Gölü'ne düşerek kaybolan köy muhtarı Doğan Elitaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Pertek ilçesine bağlı Çukurca Köyü Muhtarı Doğan Elitaş'ın 15 Ekim'de, Elazığ-Pertek feribotunda seyahat ederken Keban Baraj Gölü'ne düştüğü anımsatıldı.
Elitaş'ın bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerinin devletin tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışması başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Keban Baraj Gölün'deki çalışmalar sonucunda, 41 metre derinlikte ve kıyıya 350 metre uzaklıkta muhtarımız Doğan Elitaş'ın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Pertek, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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