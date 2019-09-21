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Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk hayatını kaybetti.

21.09.2019 20:05
Adana'da, serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne giren çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesindeki Mangal Park'a ailesiyle piknik yapmaya gelen Umuthan Er (15), serinlemek için park kıyısındaki baraj gölüne girdi.
Er'in suda bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğunu fark eden ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Su Altı Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla çocuğu baraj gölünden çıkardı.
Ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Er, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Seyhan Baraj Gölü, Güncel

Kaynak: AA

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