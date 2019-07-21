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Baraj gölüne giren genç boğuldu

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.

21.07.2019 00:10 Baraj gölüne giren genç boğuldu
ELAZIĞ'ın Baskil ilçesindeki Höyük köyüne yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül (15), sıcak havadan bunalarak girdiği Karakaya Baraj Gölü'nde boğuldu.
Olay akşam saatlerinde Höyük köyüne meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte misafirliğe giden Hamza Zübeyir Şengül, iddiaya göre ağabeyiyle birlikte serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Şengül, gölde yüzdüğü sırada akıntıya kapılarak kayboldu. Ağabeyinin ihbarıyla olay yerine AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Dalgıç polisler baraj gölünde yaptıkları aramada, Şengül'ün cansız bedenine ulaştı. Şengül'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Karakaya Baraj Gölü, Baskil, Güncel

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