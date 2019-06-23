23.06.2019 10:22
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Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu

Adana'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Adana 'da yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü 'nde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Akrabalarıyla dün gittiği Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt 'u (17) arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Sualtı polisi tarafından yapılan arama çalışmalarında Kurt'un cesedine ulaşıldı.
Kurt'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.
Akrabalarıyla dün gittiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Mert Kurt'un bulunması için çalışma başlatılmıştı.Baraj gölüne giren gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA
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