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Baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu

Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.

13.08.2019 21:35
Baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu
Kayseri'de yüzmek için baraj gölüne giren Suriyeli genç hayatını kaybetti.
Akrabalarıyla piknik yapmak için Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'ne giden 21 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulhamit Azizi, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.
Azizi'yi çabalarına rağmen kurtaramayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri, bir süre sonra Abdulhamit Azizi'nin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Baraj gölüne giren Suriyeli boğuldu

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Kaynak: AA

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