Baraj gölünün suyu 6 metre düşürüldü, Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesi 6 metre düşürülürken, arama çalışmaları da aralıksız sürüyor.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün su kodu düşürülürken AFAD ekipleri de botlarla su üstü ve kıyı taramaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşık bir haftalık sürede baraj kodunun 6 metreye yakın düştüğü, düşürülme seviyesinin de en alt seviyeye kadar uygulanacağı öğrenildi. - TUNCELİ