23.06.2019 12:34
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Baraj inşaatında asansörün halatı koptu; 70 metreden düşerek öldü

Baraj inşaatında asansörün halatı koptu; 70 metreden düşerek öldü

BURSA'nin Gemlik ilçesindeki Büyük Kumla Barajı'nın inşaatında halatı kopan asarsörle birlikte 70 metre yükseklikten suya düşen işçi İsmail Gültepe, hayatını kaybetti.

BURSA'nin Gemlik ilçesindeki Büyük Kumla Barajı'nın inşaatında halatı kopan asarsörle birlikte 70 metre yükseklikten suya düşen işçi İsmail Gültepe , hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde yapımı devam eden Büyük Kumla Barajı'nda meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan İsmail Gültepe (54), 70 metre yükseklikte, çalışırken, üzerinde bulunduğu asansörün halatı koptu. Gültepe, asansörle birlikte baraj gölüne düştü.
Mesai arkadaşları, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin 8 metre derinliğindeki baraj gölünde yaptığı aramada, Gültepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Gültepe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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