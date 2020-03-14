Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2.
14.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:01
Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Baraj kapakları açıldı, adacıkta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - 2
Etiketler : Güncel
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