Baraj Kapakları Açıldı, Çoban ve Koyunları Mahsur Kaldı

20 Kasım 2018 Salı 15:55



20 Kasım 2018 Salı 15:55

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde bulunan Hidro Elektrik Santrali (HES) barajının kapaklarının açılması sonucu çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çoban ve 250 koyun kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinden geçen Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES'in savak kapaklarının açılmasıyla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu çaydaki adacıkta mahsur kaldı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine çoban ihbarda bulunarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri çayın ortasındaki adacıkta mahsur kalan çobana botla ulaştı. Islanan çobana yeni kıyafetler itfaiye tarafından verilirken, baraj kapaklarının tekrar kapatılması için HES barajı yetkilileri ile irtibata geçildi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan Arslan, koyunlarıyla birlikte su seviyesinin düşmesi ile adacıktan kıyıya çıktı. - TOKAT