09.07.2019 16:39
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Baraj kapakları açılınca avlandıkları çayda mahsur kaldılar

Baraj kapakları açılınca avlandıkları çayda mahsur kaldılar

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, balık avlayan 2 genç, Batman Barajı'ndaki kapakların açılması sonucu suyun yükselmesiyle çayda mahsur kaldı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, balık avlayan 2 genç, Batman Barajı'ndaki kapakların açılması sonucu suyun yükselmesiyle çayda mahsur kaldı. Devlet Su İşleri'nce (DSİ) baraj kapaklarının kapatılıp, su seviyesinin düşürülmesiyle gençler kurtarıldı.
Silvan- Tatvan yolunda bulunan Üçyol mevkisinde bir grup genç, dün akşam saatlerinde, balık avlamak için Batman Çayı'na girdi. Bu sırada Batman Barajı'nda fazla suyun tahliyesi için kapakların açılmasıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Sudaki gençlerden 2'si, çayda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekiplerin bildirmesiyle DSİ tarafından baraj kapakları kapatıldı ve su seviyesi düşürülünce gençler kurtarıldı.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Silvan, Batman, Güncel

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