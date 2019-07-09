09.07.2019 18:51
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Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar

Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılarBATMAN - Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı.

Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar
BATMAN - Balık avlamak için Batman çayına giden iki kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu suda mahsur kaldı. Gençler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman çayında balık avlamak isteyen iki genç, baraj kapaklarının açılması sonucu suyun ortasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki genç, bulundukları yerden kurtarıldı. Baraj kapakları açılınca çayda mahsur kaldılar
Kaynak: İHA
İtfaiye, Batman, 3. Sayfa

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