Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde baraj gölünde balık tutan 2 kişi ye bin 578 lira para cezası kesildi.

08.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:06
Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde baraj gölünde balık tutan 2 kişi ye bin 578 lira para cezası kesildi.

Korona virüsünün ardından çıkan genelgeyle sahillerde, baraj ve göletlerde balık tutulması yasaklanmıştı. İnegöl'de Boğazköy Barajı'nda devriye gezen jandarma ekipleri, 2 kişinin baraj kenarında piknik yapıp balık tuttuğunu tespit etti. Ekipler M.U., R.İ isimli şahıslara ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği en alt sınır olan 789 lira toplamda bin 578 lira para cezası kesti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Baraj kenarında balık tutup piknik yapan iki kişiye ceza kesildi - Haberler
Yorumlar (1)
YORUMCU:belki orda kimse için tehlike oluşturmazsınız ama biz evdeysek siz de evinizde oturun.
Cevap Yaz 0 0

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:48: Göz muayenesini cep telefonu kamerasıyla yapacak aparat geliştirdiler - Haberler 13:48: Bursa Orkestra çocuklar için çalacak - Haberler 13:47: AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif - Haberler 13:47: Sivrihisar'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler 13:44: Karantina altındaki Artvin'in Borçka ilçesinde sessizlik hakim - Haberler 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor 12:55: İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu - Haberler 12:50: Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı - Haberler 12:36: Son Dakika: İspanya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 757 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı 12:25: Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler