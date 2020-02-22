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Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu

Konya'da baraj kenarında patlamamış olarak bulunan 3 adet el bombası imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı.

22.02.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:09Baraj kenarında patlamamış 3 el bombası bulundu
'da baraj kenarında patlamamış olarak bulunan 3 adet el bombası imha edilmek üzere olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy civarında yaşandı. Balık tutmak üzere baraj kenarına giden vatandaşlar, patlamamış 3 adet el bombası görünce durumu jandarma ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, el bombalarının üzerinde parmak izi inceledi. Yeni bırakıldığı öğrenilen el bombaları, olay yeri incelemesinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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