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Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Baraj kıyısında erkek cesedi bulunduKARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker(37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.

05.10.2019 18:59
Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu
KARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker(37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy köyü sınırlarında bulunan Fisandun Barajı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için baraj kıyısına gelen vatandaşlar, bir erkek cesedi olduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden Cemalettin Koçaker adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin, en az 1 günlük olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Koçaker'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, geniş çaplı çalışma başlattı.
Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

Dereköy, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

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