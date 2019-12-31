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Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu bir caminin kalıntıları ortaya çıktı.

31.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42 Baraj suları çekildi cami kalıntıları gün yüzüne çıktı
'ın ilçesinde baraj gölünün suyunun çekilmesi sonucu bir caminin kalıntıları ortaya çıktı.
'nin sayılı barajları arasında yer alan ve 64 kilometrelik havzasıyla adeta denizi andıran Kılıçkaya Barajı'nda, yeteri kadar yağış olmaması sonucu sular çekilmeye başladı.
Eski yerleşim yeri üzerine inşa edilen barajdaki suların çekilmesiyle 1989 yılında boşaltılan Büyük Güzel köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne ait kalıntılar da gün yüzüne çıktı.
Baraj sularının çekilmesinin ardından geçmiş yılları yad etmek amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, duvarları ile içerisindeki mihrap ve minberi kalan camide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgede bazı mezar taşları da gün yüzüne çıktı.

Türkiye, Suşehri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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