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Baraj suları çekilince tarihi köy yeniden ortaya çıktı

Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı'nda suların çekilmesiyle gölün suları altında kalan tarihi köy ortaya çıktı.

04.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:52

Artvin 'de Çoruh Nehri üzerine kurulan Deriner Barajı gölü suları altında kalan Narlık köyü yerleşim alanı, baraj suları çekilince ortaya çıktı. Hayalet köyde bulunan camiler, okullar, evler havadan görüntülendi.

Artvin'de bulunan Çoruh Nehri üzerinde, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, barajı olma özelliğine sahip Deriner Barajı'nın mevsim geçişleri nedeniyle yağışlar az olunca, su seviyesi 40 metre düştü.

Görenler cep telefonlarına sarıldı

Baraj gölü dolayısıyla daha önce su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlı köyünün eski yerleşim yeri, her yıl olduğu gibi bu yılda sular çekilince yeniden yüzeye çıktı. Ortaya çıkan manzara görenleri duygulandırdı.

Cami, okul ve evlerin yıllar sonra görünür hale gelen köy sakinleri veya köyde anısı olanlar nehir kıyısına gelerek yüzeye çıkan köylerini seyretti. Eski yerleşim yerlerini hüzünle izleyen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de eksik etmedi. Bazıları ise ortaya çıkan mezarlıklar başında dua etti.

Yıllar önce Artvin- Yusufeli karayolunu kullandığı sırada Narlık köyünde birçok kez mola verip çay içtiğini ifade eden Fatih Tüysüz isimli vatandaş ise "Bu köy tarihi bir köydür, yeniden ortaya çıkınca hüzünlendim durup izlemek istedim. Burada birçok kez Cuma namazı kılmış, köy kahvesinde çay içmişliğim vardır. O günlere selam olsun" dedi. - ARTVİN

Baraj suları çekilince tarihi köy yeniden ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusufeli, Artvin, Güncel

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Deriner Barajı'nda suları çekilince tarihi köy yeniden ortaya çıktı
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