Haberler » Güncel » Baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı - Haber

Baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı

Muş'ta, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali alanındaki üç köy ve bir mezrada bulunan 2 bin 128 mezar, yeni kabristanlara nakledildi.

25.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:13
'ta, Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali alanındaki üç köy ve bir mezrada bulunan 2 bin 128 mezar, yeni kabristanlara nakledildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Murat Nehri'nde inşa edilen ve gelecek yıl yapımının tamamlanması planlanan baraj ile HES alanında kalan 2 bin 128 mezarın başka yere taşınması için çalışma başlatıldı.
Baraj suyu altında kalacak Tepeköy, Bağiçi ve Kayalıdere köyleri ile Göçmenler mezrasında, yetkili firma ekiplerince iş makineleriyle mezarların büyük bölümü açıldı.
Din görevlileri ve köylülerin nezaretinde yürütülen çalışmada kabirlerden alınan cenazeler, kefenlenerek yeni mezarlıklara taşındı.
Ekipler ayrıca mezarlıkların çevre düzenlemesi, tel örgü ve mermer taşı yerleştirme çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar da ev ve ahırlarını yıkmaya başladı.
Kayalıdere Köyü Muhtarı Salahattin Tarhan, yaptığı açıklamada, köyün yakın zamanda baraj suyu altında kalacağını belirterek, "Mezarlar yeni mezarlığa taşınıyor. Mezarların mermer işlerine başlandı. Etrafı da örülecek. Yerleşim yerine de seneye nisan, mayısta geçmek zorundayız." dedi.
Tepe köyü sakinlerinden Özcan Özer, mezarların taşınma işleminin sürdüğünü dile getirerek, "Biz de köyden çıkmak için yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Bütün atalarımız buradaydı. Mezarlarımız suyun altında kalmadı. Devletimize bu yönden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Baraj suyu altında kalacak mezarlıklar başka alana taşındı

Hidroelektrik Santrali, Muş, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:10 Sarıkamış soğuktan kırağı tuttu
15:10 İKKB, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabı bıraktı
15:10 Uşak'ta AK Partili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü
15:10 İstanbul'da 2 hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
15:05 752 yıllık mekan: Pervane Medresesi
14:40 Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
14:35 "Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:14 İYİ Partili Ağıralioğlu: Erken seçim ve ittifak gündemimiz yok
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 15:11:45