Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Baraj suyu altında kalan eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'ndaki eski yerleşim yerinde mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı.

24.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:28
Baraj suyu altında kalan eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde su tutmaya başlayan Karakurt HES Barajı'ndaki eski yerleşim yerinde mahsur kalan 2 köpek kurtarıldı.
Baraj suyu altında kalmaya başlayan eski Karakurt köyündeki bir evin çatısında 2 köpek mahsur kaldı.
Suların yükselmesiyle daha önce boşaltılan eve yaklaşamayan köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kars ile Erzurum'dan gelen AFAD dalgıç ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, botla binaya giderek buradaki 2 köpeği güvenli bölgeye çıkardı.
Battaniyeyle sarılan köpekler, karınları doyurulduktan sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karakurt, Kars, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım’ın posteri asıldı Haberler
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haberler
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Haberler
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus’a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Haberler
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Beyaz Saray doktoru, Trump’ın beyin yakan ’koronavirüs’ önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Haberler››Güncel››Baraj suyu altında kalan eski yerleşim yerinde mahsur kalan köpekler kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:28: İftar menüsü gönüllülerden, dağıtım İzmir Büyükşehir'den - Haber 20:26: Merkezefendi'de Ramazan pidesi denetimi gerçekleşti - Haber 20:26: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 389 artarak 22 bin 245'e... - Haber 20:22: Trump, Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 20:20: Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı "uluslararası dayanışma" çağrısı - Haber 20:13: Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı - Haber 19:10: Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi - Haber 19:03: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi - Spor 18:18: Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi - Haber 17:53: Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı - Haberler