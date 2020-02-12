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Baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı

Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle yapımı devam eden Kozcağız Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor.

12.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:25
Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle yapımı devam eden Barajı'ndaki suyun yükselmesi sonucu Kozcağız ile ilçesine bağlı beldesi arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve eriyen kar nedeniyle Kozcağız beldesinde yapımı devam eden barajdaki su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin artmasıyla Kozcağız ile Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin tedbir aldığı yolda araç geçişine izin verilmiyor.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, il merkezine gelmek isteyen bazı sürücüler alternatif güzergahları kullanıyor.
Baraj suyunun yükselmesi kara yolu ulaşıma kapattı

Kozcağız, Kumluca, Ulus, Güncel

Kaynak: AA


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