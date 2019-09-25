Haberler » Güncel » Haber

Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

25.09.2019 21:41Baraj üzerindeki yüzen evlere operasyon: 3 gözaltı
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, baraj üzerinde yüzen 3 kaçak ahşap eve düzenlenen operasyonda, 307 gram esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Orhaneli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık Barajı üzerinde yüzen demir varillerin üzerine kurulu 3 kaçak ahşap evi tespit etti. Ahşap evlere düzenlenen operasyonda yapılan aramada 307 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 motorlu kayık, 83 çeşitli balık av malzemesi ve 56 yayın balığı ele geçirildi. Ev sahipleri F.K., İ.H. ve E.S. gözaltına alındı. 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Orhaneli, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:27 Ekrem İmamoğlu'ndan Küçükçekmece talimatı: Bütüncül çalışmalar yapılmalı
23:26 ABD'den Bangladeş'in Arakanlı Müslümanlara desteğine övgü
23:25 Düştüğü su kanalında ters dönen araçta can pazarı
23:24 Kastamonu'da tarım aracı devrildi: 1 ölü
23:21 Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı (2) - NEW
23:16 Aranan 14 zanlı "Dumansız araç" uygulamasında yakalandı
23:15 Yazıcıoğlu'nun evini müzeye dönüştürme çalışmaları