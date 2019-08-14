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Baraja giren Afganistanlı genç boğuldu

Niğde'de Gebere Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Afganistanlı genç, girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

14.08.2019 23:28 Baraja giren Afganistanlı genç boğuldu
Niğde'de Gebere Barajı kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan Afganistanlı genç, girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Merkeze bağlı Gebere Barajı'nda yaşandı. Baraj kıyısına piknik yapmak için ailesiyle birlikte gelen Afganistan uyruklu Faysa Mehdi (18), serinlemek için suya girdi. Mehdi bir süre sonra suyun içinde boğuldu. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesinin gözyaşı içinde beklediği Faysa, Mersin'den gelen dalgıçlar tarafından barajdan çıkarılarak kıyıya getirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Faysa Mehdi'nin cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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