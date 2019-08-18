Haberler» 3. Sayfa» Haber

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldıBARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

18.08.2019 03:01
Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
BARTIN - Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana gelen kazada İlyas Özgüçidaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı'na uçtu. Araçta bulunan baba Hüseyin Özgüçoğulları İsmail ve İlyas Özgüçile damatları Muhammet Karakaşve Arif Üstünbaşaraçla birlikte sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baraj sularına kapılan ve yüzerek kıyıya çıkan Arif Üstünbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından baraj sularında kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarında baraja uçan otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedeni aracın içinde bulundu. İki oğul İsmail ve İlyas Özgüç ile damat Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise araçtan 10 metre uzakta suyun içinde bulundu. Sudan çıkartılan 4 kişinin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baba Hüseyin Özgüç'ün iki oğlu ve damadı ile Bakraçboz Köyü'nden Bakioğlu Köyü'ne yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:24   Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü
03:21   Karabük'te bir binan istinat duvarı çöktü
03:01   Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı
03:00   Kuşadası Yaylaköy'de yangın
02:58   Takla atıp kaza yapan aracı fark edip durmak isterken kaza yaptı: 2'si çocuk 5 yaralı
02:51   Lunaparkta kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş bıçaklandı
02:49   Aksaray'daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu