Haberler» 3. Sayfa» Haber

Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

18.08.2019 02:20 Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı
Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin baraja uçması sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bartın'ın Hasankadı beldesinde meydana gelen kazada İlyas Özgüç(35) idaresindeki 74 AAC 324 plakalı otomobil yağış nedeniyle yolun kaygan olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kışla Barajı'na uçtu. Araçta bulunan baba Hüseyin Özgüç(65) oğulları İsmail ve İlyas Özgüç(35) ile damatları Muhammet Karakaş(45) ve Arif Üstünbaş(46) araçla birlikte sulara kapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 ve güvenlik güçleri sevk edildi. Baraj sularına kapılan ve yüzerek kıyıya çıkan Arif Üstünbaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından baraj sularında kaybolan 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarında baraja uçan otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç'ün cansız bedeni aracın içinde bulundu. İki oğul İsmail ve İlyas Özgüç ile damat Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise araçtan 10 metre uzakta suyun içinde bulundu. Sudan çıkartılan 4 kişinin cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baba Hüseyin Özgüç'ün iki oğlu ve damadı ile Bakraçboz Köyü'nden Bakioğlu Köyü'ne yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. - BARTIN

Hasankadı, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:20   Baraja uçan otomobildeki 4 kişinin cesedi çıkartıldı
02:15   TEM'de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı
01:47   TEM'de, yolcu otobüsü tıra çarptı: 37 yaralı
01:45   Aksaray'daki bir tekstil hanında çıkan yangın paniğe sebep oldu
01:32   Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen emekli uzman çavuş sırtından bıçaklandı
01:29   Xanthos Antik Kentini tehdit eden yangın söndürüldü
01:22   İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel suyuna kapıldı: 1 kişi kayıp