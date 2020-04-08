Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti

Manisa'nın Soma ilçesinde iki farklı baraj gölünde bulunan beden parçalarının 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Eren'e ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi.

08.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:54
Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti
Manisa 'nın Soma ilçesinde iki farklı baraj gölünde bulunan beden parçalarının 7 Şubat'ta kaybolan Özcan Eren'e ait olduğunun kesinleştiği öğrenildi.
Özcan Eren'in babası İsmail Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan DNA incelemesi sonucunda vücut parçalarının oğluna ait olduğunun, kendisine bildirildiğini kaydetti.
Parçaları yarın teslim alacaklarını aktaran acılı baba, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazeyi Bayat Mahallesi'nde toprağa vereceklerini bildirdi.
Olay
Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan ilçede veterinerlik yapan M.T. (44) tutuklanmıştı.
Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.
Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.
İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.T, tutuklu olduğu cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip, Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Barajda bulunan beden parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kesinleşti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti Haberler
Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme! 10 hasta iyileşti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: FLAŞ - Haber 20:04: FLAŞ - Haber 20:04: TOKAT Taksi şoföründen koronavirüse brandalı önlem - Haber 20:04: Lokale baskına giden polise 175. yıl sürprizi - Haber 20:04: Bodrum'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 18:48: Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin