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Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 ay önce Hidroelektrik Santrali (HES) barajında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu.

25.12.2019 23:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 23:35 Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

'ün ilçesinde 3 ay önce Hidroelektrik Santrali (HES) barajında cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu.

Yeşilköy Karakavuz Mahallesi'ndeki HES barajında çalışma yapan işçiler tarafından 16 Eylül 2019 tarihinde su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından kayıp başvurularını değerlendiren ekipler Hisar Köyü'nde yaşayan Gülşen Çakır'ın (54) ailesinden DNA örnekleri aldı.

Yapılan inceleme sonucu cesedin mart ayında kaybolan Gülşen Çakır'a ait olduğu belirlenirken, 54 yaşındaki kadının ölüm nedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

(İHA)


Hidroelektrik Santrali, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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