Haberler » 3. Sayfa » Haber

Barajda erkek cesedi bulundu

Karaman'da balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından barajda erkek cesedi bulundu.

05.10.2019 17:56Barajda erkek cesedi bulundu
Karaman'da balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından barajda erkek cesedi bulundu.

Olay, Karaman merkeze bağlı Dereköy köyünde bulunan Fisandun Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmaya gelen balıkçılar, suyun üzerinde bir erkek bedeni olduğunu fark etti. Hareketsiz halde duran bedeni görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda sudan çıkartılan bedenin 37 yaşındaki Cemalettin Kocaker'e ait olduğu ve şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baraja balık tutmaya gelen ve cesedi bulan balıkçı İsmail Bezgin, "Biz arkadaşlarla balık tutarken suda bir kişinin olduğunu gördük. Kurtarmak için yanına gittiğimizde ölü olduğunu fark ettik ve ekiplere haber verdik" ifadelerini kullandı.

Olayın nasıl gerçekleştiği ve şahsın ölüm sebebi ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:20 Uşak'ta seyir halindeki otobüs yanarak kullanılmaz hale geldi
00:12 Siirt'te minibüs devrildi: 1 ölü
00:11 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 yaralı
00:01 Sungurlu'da mevlit yemeğinde tavuk-pilav yiyen 46 kişi zehirledi
23:54 Karaköy'de bir kişi tartıştığı kişinin boğazını kesti
23:48 İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
23:43 Karaköy'de bir kişi, tartıştığı kişinin boğazını kesti