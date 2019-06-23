23.06.2019 12:11
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Barajda feci ölüm

Barajda feci ölümBURSA - Bursa'da baraj inşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.

Barajda feci ölüm
BURSA - Bursa 'da baraj inşaatında demir bağlarken asansör halatının boşalması sonucu 8 metrelik suya çakıldığı iddia edilen kişi, boğularak can verdi.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşaatı devam eden Büyük Kumla Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Gültepe (54), baraj inşaatındaki 130 metrelik ana gövdede beton dökülecek yere asansörle çıktı. 70 metrede demirleri bağlayan Gültepe, halatların boşalması sonucu asansörle birlikte 8 metrelik derinliği olan suya düştü. Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boğulan talihsiz adamı, mesai arkadaşları sudan çıkarttı.
Gültepe'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa adli tıp kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.Barajda feci ölüm
Kaynak: İHA
Gemlik , Gültepe , Bursa , 3. Sayfa

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