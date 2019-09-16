Barajda cesedi bulunan kadının 1 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan Hidroelektrik Santrali barajında çalışma yapan işçiler kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Çürümeye yüz tutmuş cesedin 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

OLAY HES BARAJINDA MEYDANA GELDİ

Olay ilçeye bağlı Yeşilköy Karakavuz mahallesinde bulunan HES Barajında meydana geldi. Barajda çalışma yapan işçiler su yüzeyinde çürümeye yüz tutmuş sırtı dönük cesetle karşılaşınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri alındı.

CESEDİN 1 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İsmi henüz belirlenemeyen ve kadın olduğu tahmin edilen çürümeye yüz tutmuş cesedin 1 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

CESET ADLİ TIP'A GÖNDERİLECEK

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset olay yerine çağrılan AFAD ekiplerinin çalışmaları ile çıkarılarak kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.